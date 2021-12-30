Об этом он заявил в студии Politeka-Online, передает «НБН».

По словам Николая Маломужа, сейчас общество разочаровано во всех политиках и общественных деятелях. Такое заявление он сделал, комментируя результаты последних соцопросов, в частности, опроса, где лидером президентского рейтинга стал журналист Дмитрий Гордон.

«Люди настолько разочарованы во всех политиках, общественных деятелях, тем более в «старых», что сегодня готовы голосовать за многих других», — сказал генерал украинской армии.

Маломуж добавил, что серьезная проблема заключается в том, что в информационном пространстве не представлены люди, которые действительно являются профессионалами.

«Нет в информационном пространстве того блока людей, которые являются профессионалами высокого класса, которых знают в обществе, которые показали, что они что-то могут делать и на общеукраинском уровне, и на региональном, и в какой-то сфере. Таких людей нужно представлять – посмотрим тогда, какие будут рейтинги», — сказал экс-глава СВР.

Ранее мы сообщали, что Маломуж рассказал, что думает о воинском учете для женщин.