Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Сегодня, 30 декабря активисты «Национального Корпуса» пришли под стены офиса политической силы «ОПЗЖ». Здесь они устроили акцию протеста. Причиной пикета стали очередные скандальные высказывания нардепа от «ОПЗЖ» Ильи Кивы. Недавно парламентарий в эфире одного из российских телеканалов сделал ряд антиукраинских заявлений.

Активисты «Нацкорпуса» заявили, депутату Киве не место в стенах Верховной Рады. Представители «Нацкорпуса» заявляют, что Кива должен отправиться за решетку «за свою антигосударственную риторику и действия».

Активисты ждали, что одиозный парламентарий выйдет к ним, так как в офисе партии намечался съезд и Кива должен был присутствовать на мероприятии. Однако парламентарий не явился к протестующим.

По данным СМИ, съезд политической силы так и не состоялся.

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