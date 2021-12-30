Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Данилова для «Настоящего времени«.



Так, по словам секретаря СНБО, если будет российское вторжение, то 50% украинцев готовы встать на защиту страны. Из этих 50%, отметил Данилов, 35% готовы сразу встать к бою с оружием в руках:



«Задача государства — сделать так, чтобы у людей было это оружие. Мы все должны понимать, что когда над Украиной нависает угроза — все граждане объединяются, несмотря на свои политические или другие мотивы. Когда речь идет об Украине — все становятся едины».



Алексей Данилов также сообщил, что Украина имеет свой сектор безопасности и обороны, где числится около миллиона человек. Но, кроме этого, есть ещё и общество, которое готово встать на защиту страны.

Напомним, ранее Данилов ответил, есть ли риск неминуемого вторжения РФ в Украину.