Информацию передает «НБН», ссылаясь на Vesti-ua.net.

Специалисты в области религиозной философии спиритуализма утверждают, что после смерти человека его связь с близкими не прекращается и может продолжаться довольно длительное время. Живые родственники могут долго ощущать их энергетику.

По словам экспертов, мертвые по факту продолжают существовать в новом измерении.

Религия утверждает, что души умерших продолжают оставаться с близкими на протяжении 40 дней. Эта идея была принята на стадии раннего христианства в Древнем Египте.

Однако это не совсем так. По утверждению спиритуалистов со всего мира существует много доказательств того, что близкие могут общаться с покойными на протяжении многих лет после их смерти.

Эксперты доказали, что способность связываться с душами умерших есть не только у людей, одаренных ясновидением, но и у тех, кто такого дара не имеет.

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