Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

31 декабря в Украине существенно потеплеет, в воздухе кое-где даже запахнет весной. При этом вся западная часть страны окажется под дождями, а в Харьковской, луганской и Донецкой областях будет снежить.

«В Украину уверенно идет теплый циклон, который повысит температурные показатели до 9 градусов с плюсовой отметкой», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

В восточных регионах Украины погода в канун Нового года будет прохладной. Там ожидается от -6 до -11 морозных градусов ночью и от -1 до -6 градусов днем. Вероятны также осадки в виде снега, но только во второй половине суток.

На западе страны будет теплее всего: ночью показатели температурных столбиков будут колебаться возле 0, а днем воздух прогреется до +1…+6 градусов. Ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

На юге Украины пасмурно с прояснениями. Днем возможен мокрый снег. Воздух днем прогреется до +2…+4 градусов.

В центральных регионах дожди, возможны также осадки в виде мокрого снега. Ночью – незначительный мороз -3…-5 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться около 0.

Погода в столице

В Киеве и области 31 декабря будет облачная погода, ночью есть вероятность, днем — снега и снега с дождем. Столбики термометров ночью покажут -1…-3 градусов, днем станет теплее при 0…+2ºС.

Карта погоды на 31 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 30 декабря 2021 года.