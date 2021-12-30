Как информирует «НБН», свое мнение относительно таких лент Ярош высказал на собственной странице в социальной сети Facebook вечером, двадцать девятого декабря.

Цитата из поста защитника Украины:

«Я полагаю, что созданные совместно с Россией сериалы являются ничем иным, как только информационной диверсией против Украины. Эту вакханалию нужно срочно прекратить».

При этом советник главы оборонного ведомства уточнил, что он имеет ввиду, в частности, сериал «Сваты», который был создан студией «Квартал 95», главным исполнителем которой до президентства являлся Владимир Зеленский.

В это же время Дмитрий Ярош заявил, что подобного рода ленты нужно запретить. Он назвал их ФСБшными вбросами.

В итоге экс-депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Ярош заявил, что все, что действует во вред нашей стране, должно обязательно быть обезврежено.

«Ведь сейчас в государстве идет война за независимость», — резюмировал глава УДА.

Напомним, в СМИ появилась информация, что сериал «Сваты» основан на реальных событиях жизни Владимира Зеленского.

Ранее мы уже писали о том, что Ярош прокомментировал последние заявления из России.