Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.



Так, сегодня на дорогах Украины ожидается гололед. Ночью и утром на востоке и западе — туман, видимость 200-500 метров. В центральных и северных областях местами гололед. В Киеве и области также местами гололедица.



Как отмечают спасатели, такие погодные условия могут привести к ухудшению ситуации на отдельных участках дорог и улицах. В связи с этим по всей стране объявлен первый (желтый) уровень опасности.



Кроме этого спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в горных районах Украины:



«31 декабря на высокогорье Закарпатской области, а также в горах Львовской области наблюдается высокая (III уровня) снеголавинная опасность».

Напомним, ранее мы писали о погоде в Украине 31 декабря.