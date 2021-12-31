Ресурс «НБН» провел опрос, в котором люди ответили на вопрос относительно большинства в парламенте Украины после выборов в Раду.

Результаты опроса, конечно же, показывают, что «Слуги народа» не станут в очередной раз большинством в Верховной Раде Украины. В общем, в опросе приняли участие 1060 пользователей ресурса.

Итак, 556 человек (52 процента) ответили, что новым большинством в Раде после парламентских выборов станет «Оппозиционная платформа – За жизнь». Еще 18% (186 респондентов) ответили, что большинство в парламенте будет составлять партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Действующее монобольшинство «Слуги народа», согласно результатам опроса, занимает третью позицию, набрав 11 процентов голосов (121 пользователь проголосовал «за»). Следом за «слугами», на четвертой позиции разместилась партия Разумкова, набравшая ровно сто голосов (9 процентов).

ВО «Батькивщина», а также «Сила и честь» заняли последние места в опросе, набрав 60 (6 процентов) и 37 (4 процента) голосов соответственно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что думают о своем будущем россияне: соцопрос показал тревожную тенденцию.