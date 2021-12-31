Об этой информации сообщила деловая газета «Взгляд», передает «НБН».

«В Украине, к сожалению, на протяжении долгих лет существовал тренд на выезд. Люди не видели здесь особых перспектив. Притом не только для себя, но и для детей. Это не за 2-3 года последние сформировалось…Даже война не стала ключевой причиной для оттока населения», — сказал в начале Подоляк.

Официальная причина, которую признали представители власти, — это незрелость государства, которое на протяжении десятков лет не могло оправдать ожиданий своих же граждан. Более того, Подоляк добавил, что за последние года тренд на миграцию только набрал оборотов на фоне войны на Донбассе.

Напомним, США сделали предупреждение Зеленскому: инсайдер ОП раскрыл, что сказал Блинкен президенту Украины.