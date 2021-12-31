Как информирует «НБН», в пресс-центре Объединенных сил сообщили, что с наступлением последнего декабрьского дня 2021-го года на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В сообщении отмечается, что рядом с Травневым, что в Донецкой области, российские оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников, применяя для этого автоматические станковые гранатометы.

К счастью, в результате атаки оккупационных сил, Украина не понесла потерь в личном составе.

Ранее мы уже писали о том, что руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что конфликт на Востоке Украины является исключительно «внутриукраинским». При этом он добавил, что если Вооруженные силы Украины предпримут попытку применения силы на Донбассе, то тут же получат адекватный ответ.

Напомним, мы сообщали о ситуации на Донбассе, 30 декабря.