Главный редактор издания «Главком» Виктор Шлинчак сообщил пользователям Сети, что он не досмотрел новогоднее поздравление лидера украинцев. Журналист «выключил» Владимира Зеленского на четвертой минуте видео, поскольку речь главы государства была для него скучной.

Свой комментарий Шлинчак оставил на личной Facebook-странице, пишет «НБН». Он отметил, что украинский президент должен был выступить 10 минут, однако обращение заняло 20 минут, из-за чего все телеканалы прервали программы и фильмы.

По мнению Шлинчака, он не понял, на кого был рассчитан ролик, отметив, что картинка на видео с Зеленским выглядела как будто глава государства находится на поминках. Он добавил, что все ожидали, когда закончится обращение и можно будет выпить шампанское.

Написал, что поздравление Зеленского было слишком длинным и бывший депутат Виталий Чепинога в публикации на Facebook. По его словам, 21 минута – очень круто для занятия любовью.

На высказывание главы государства о том, что как только украинцы уберут линию разграничения в голове, она пропадет с карты, отреагировал депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook. Фраза Зеленского напомнила ему кадры из киноленты «Не смотрите наверх», где политики призывают людей не поднимать голову к небу в момент, когда к планете приближается комета.

Ранее два украинских ТВ-канала озвучили причину, по которой они не показали в новогоднюю ночь поздравление Зеленского. Вместо этого на экранах появился бывший глава государства.