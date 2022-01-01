Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», сегодня жители Киева, а также гости столицы отпраздновали 113-й день рождения Бандеры, пройдясь столичными улицами.

Известно, что к главной площади Киева из парка Шевченко выдвинулись пару тысяч человек. Впереди колонны были националисты, которые несли портрет руководителя ОУН. Вместе с ними в первых рядах шли священнослужители.

Марш в Киеве. Фото — pravda.com.ua

Люди прошлись центральными улицами Киева под песню «Батько наш Бандера», которая уже успела стать настоящим хитом.

Чтящие память о Степане Бандере украинцы держали на марше в руках национальные и красно-черные флаги. Также они несли портреты проводников национально-освободительной борьбы.

Во время марша люди выкрикивали такие лозунги: «Слава Украине! Героям слава!», «Чужак, помни, хозяин здесь украинец!», а также «Путин х@йло!».

Факельное шествие. Киев. Фото — pravda.com.ua

Стоит отметить, что колонну из тысяч человек сопровождала полиция. После того, как факельное шествие завершилось, люди почтили память тех, кто погибли на Алее Героев Небесной сотни. После этого активисты направились под здание ОПУ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на здании Тернопольского облсовета разместили самый большой баннер с портретом Степана Бандеры.