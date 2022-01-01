Украинцам с 1 января придется платить больше за создание биометрического паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. В тоже время украинцам в 14 лет по-прежнему будут выдавать документы, подтверждающие украинское гражданство, бесплатно.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Государственной миграционной службы, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что стоимость документов возросла из-за значительного подорожания полиграфического сырья и материалов, в связи с чем выросла цена на бланки отдельных биометрических документов.

Вам придется заплатить 372 гривны, если необходимо повторно изготовить ID-документ. За срочную выдачу паспорта в течение 10 дней украинцы будут платить 498 гривен.

За паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 733 гривны при изготовлении за период в 20 рабочих дней, при наличии оснований до 3 и 7 рабочих дней изготовления документ обойдется в 1085 гривен.

Ранее Ирина Верещук рассказала, будут ли наказывать украинцев, проживающих на оккупированных РФ территорий, за российское гражданство в случае их переезда на подконтрольные Киеву регионы.