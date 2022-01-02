Замминистра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что украинцы старше 60 лет получат бустерную дозу вакцины от коронавируса. Он сообщил, что Национальная техническая группа экспертов одобрила проведение бустерной прививки для граждан в возрасте от 60 лет, в связи с чем Минздрав примет соответствующее решение.

В то же время в здравоохранительном ведомстве не называют конкретные даты, информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

По словам главного санитарного врача, в Минздраве ожидают решения НТГЕІ. Заседание группы экспертов назначено на 5 января, на котором специалисты рассмотрят вопрос доступа для всех желающих украинцев к бустерной вакцине от COVID-19.

Напомним, что сейчас бустерную прививку делают только медработникам и сотрудникам домов интернатного типа. Также дополнительную вакцину получают пациенты с ВИЧ и раком крови, которым для защиты от инфекции двух доз недостаточно.

Ранее в Минздраве рассказали, могут ли вакцины от коронавирусной инфекции менять ДНК человека.