Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 2 января 2022 года цена американского доллара составила 27,27 гривен, а евро стоит сегодня 30,92 гривен за евроединицу, что соответствует уровню предыдущего банковского дня.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 2 января 2022 года.

1 доллар США стоит 27,2782 гривен;

1 евро – 30,9226 гривен;

1 российский рубль – 0,3639гривен;

польский злотый – 6,7277 гривен.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 27,15 гривен, продажа 27,40 гривен за единицу;

— евро: покупка 30,55 гривен, продажа 31,00 гривен за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2021 года курс гривны к доллару будет 27,5 гривен за доллар, на конец 2022 года — 28,1 гривен, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29,0 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 31 декабря.