Как информирует «НБН», в эфире телеканала «Украина 24», в рамках ток-шоу «Сегодня День. Выходной», футуролог Алексей Толкачев отметил, что если смотреть на 2022-й год, то говорить можно о том, что Владимир Зеленский, несмотря на все достижения и проделанную работу, не сможет донести о результатах обществу.

«Население не ощущает побед в 2021-м году. Это значит только одно. Против Владимира Александровича, даже на фоне стабилизации ВВП, а также других весомых достижений, его оппоненты смогут раскачивать волну информационного характера. Будут говорить, мол, Украина имеет не тот вектор, что надо. Могут говорить о хаосе в стране. Все это впоследствии сможет привести к досрочным выборам в Раду. Такой сценарий весьма сложно исключить».

Помимо того, эксперт добавил, что «для того, чтобы погасить в обществе негатив, может произойти даже отставка Кабинета министров».

Цитата из заявления футуролога:

«Такой исход событий будет обусловлен сразу несколькими факторами. По всей вероятности, «слугам народа», президенту Украины в Раде придется привлекать иные парламентские группы. Все для того, чтобы удержать коалицию. Ведь сейчас ее начнут подтачивать финансово-промышленные группы со всех направлений. Но когда Зеленский расширит коалицию, то ему, наверняка, придется поделиться исполнительной властью».

Касательно досрочных президентских выборов в 2022-м году в Украине, эксперт отметил, что он не уверен на счет этого.

Напоследок Толкачев заключил:

«Я с вероятностью 50/50 надеюсь на то, что большой войны с Россией у нас не будет. Однако меня волнует другое. Меня волнует, что будет сейчас происходить в Украине. Я о плане геополитической дестабилизации. Очень сильно беспокоюсь по этому поводу».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что политолог озвучил главную опасность для Зеленского и его команды: Золотарев о коварном плане украинской элиты.