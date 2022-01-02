Как информирует «НБН», в сообщении МВД говорится, что российско-оккупационные войска в Луганской и Донецкой областях активно продолжают блокировать движение на пяти из семи КПВВ.

Как известно, Командующий ООС дал разрешение на открытие всех КПВВ, чтобы люди могли спокойно передвигаться дорожными коридорами через линию разграничения с ОРДЛО. Каждый день эти пункты работают с восьми утра и до 16 часов вечера. Но, что интересно, члены незаконных вооруженных формирований, в это же время, ограничивают людей, препятствуя им в пересечении контрольных пунктов в обе стороны.

Согласно данным Министерства внутренних дел, каждый день пропуск осуществляется исключительно в «Станице Луганской». А вот в «Новотроицком», к примеру, боевики разрешают пересекать линию разграничения только некоторой части людей, и то, дважды в неделю (Пн/Пт).

Важно, что двадцать девятого декабря, для удобства людей, правительство Украины отменило требования относительно самоизоляции для выезжающих со временно оккупированной территории через контрольные пункты въезда-выезда. Таким образом, людям больше не нужно устанавливать на свои смартфоны «Дій Вдома».

Напомним, ранее мы уже писали о неутешительном прогнозе Сергея Гармаша по КПВВ на Донбассе.