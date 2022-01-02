Как информирует «НБН», в пресс-центре штаба ООС обнародовали свежую сводку о ситуации на фронте, которая наблюдалась в субботу. Отмечается, что члены незаконных вооруженных формирований четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

В частности, согласно опубликованной информации, обстрелы были зафиксированы в районе Широкино, Новолуганского, Водяного, а также вблизи Зайцево.

Для обстрелов позиций ВСУ оккупанты применяли противотанковые и автоматические гранатометы, а также пулеметы крупного калибра, стрелковое оружие и АГС.

К счастью, потерь в рядах ООС в результате атак врага не зафиксировано.

Более того, благодаря смелым действиям ВСУ рубежи подразделений Украины остались без изменений.

Касательно утра, второго января, то по состоянию на семь часов утра, обстрелов со стороны врага зафиксировано не было. Украинские войска продолжают держать под своим контролем ситуацию на Востоке Украины, выполняя поставленные задачи по отражению, а также сдерживанию агрессивных военных действий России.

Напомним, ранее мы уже писали о летальных потерях ВСУ на Донбассе.