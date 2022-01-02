Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

2 января на севере и в центре Украины будет вовсю светить солнце, в остальных регионах пасмурно, но без осадков. По всей стране будет комфортная вполне весенняя температура воздуха, правда будет чуть прохладнее, чем вчера. В Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

«2-3 января в горах Ивано-Франковской области, на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность, то есть 3 уровень», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Все северные и центральные регионы Украины будут солнечными, а на западе, востоке и юге страны буде пасмурно, но без осадков. Средняя температура воздуха по стране будет колебаться от -2…-5 градусов ночью, до 0…+2ºС днем.

Теплее всего будет в западных регионах страны, где воздух прогреется до +3…+5 градусов

Погода в столице

В Киеве и области 2 января будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут -3…-5 градусов, днем потеплеет до 0…-2ºС.

Карта погоды на 2 января

Ранее сообщалось о погоде на 31 декабря 2021 года.