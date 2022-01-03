Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.



По информации вечерней сводки, по состоянию на 17 часов 3 января 2022 года, боевики НВФ трижды отрывали огонь по украинским военным. Неспокойно было на таких позициях ВСУ:



Светлодарск — из гранатометов

Лебединское — со стрелкового оружия

Шумы — из гранатометов

К сожалению, в результате одного из обстрелов боевиков был ранен один украинский военный. По информации медиков, его состояние — средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 2 января.