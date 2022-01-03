Как информирует «НБН», в своем посте в социальной сети Петр Порошенко опубликовал несколько мемов о себе за 2021-й год.

screenschot — facebook.com/petroporoshenko

В описании к такой публикации пятый президент Украины написал:

«Большое спасибо, мои друзья. Это было безумное количество юмора в 2021-м году. Эти все ваши мемы нельзя забыть. От души посмеялся».

Стоит отметить, что в одном из таких мемов написано:

«Берешь за голову ЗЕленого, сжимаешь, но главное, чтобы брызги не полетели!».

screenschot — facebook.com/petroporoshenko

В своих комментариях к такому посту Порошенко, пользователи, в большинстве, оставляли радостные комментарии, поддерживая экс-президента, призывая его как можно быстрее возвращаться на Родину, а также поздравляя Петра Алексеевича с Новым годом.

screenschot — facebook.com/petroporoshenko

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Порошенко озвучил информацию о провале «экспериментов» России.