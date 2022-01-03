Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», члены «Восточной правозащитной группы» проинформировали, что буквально сразу, как завершилось голосование в рамках выборов в Государственную думу РФ, что было в средине осени 2021 года, на временно оккупированной части Востока Украины буквально остановился процесс активной выдачи российских паспортов для местных жителей.

Эксперты утверждают, что в начале октября месяца минувшего года на территории ОРДЛО была введена обязательная выдача паспортов самопровозглашенных, не признанных мировым сообществом «Л/ДНР». А уже через несколько месяцев, в декабре 2021-го, Путин издал указ, которым обязывал граждан сдавать отпечатки пальцев при получении паспортов России (по упрощенной процедуре).

По словам правозащитников, буквально сразу же после проведения выборов в российский парламент, в которых жители временно оккупированных территорий сыграли уже свою роль, кураторы из РФ перестали видеть смысл, чтобы тратить ресурсы и собственные силы на ускорение, или же комфорт получения гражданства России для жителей ОРДЛО.

Цитата из заявления правозащитников:

«До того, как были проведены выборы, из России поступала команда для ускорения процесса выдачи паспортов. Все необходимые документы принимались в специально тогда открытых инфоцентрах. Но уже сейчас это все закрыто. Хотя, якобы в РФ пообещали главарям ОРДЛО, что будут открываться дополнительные пункты для снятия отпечатков пальцев на временно оккупированной территории, чтобы процесс выдачи российских паспортов был ускорен».

Интересно получается. Перед выборами, Россия ускорила процесс выдачи паспортов, чтобы жители Донбасса сыграли свою роль в голосовании. А сейчас, согласно данным правозащитников, этот процесс притих.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты сегодня, 3 января, открыли на Донбассе один пункт пропуска для перемещения граждан.