Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», на территории временно неподконтрольного украинскому государству Донецка произошло чрезвычайное происшествие.

Речь идет о том, что возле дома культуры «Куйбышева» у входа в одну из некогда лучших гостиниц города «Европа» обвалился козырек.

Согласно предоставленной местными жителями информации, причиной такого обрушения, по всей видимости, стало большое количество снега на козырьке. Люди отмечают, что снег никто не убирал.

В своих сообщениях жители Донецка пишут:

«В принципе, нечему удивляться, ведь на козырьке было очень много снега»;

«Целых семь лет никто за ней не ухаживал. Вот и обвалилась конструкция»;

«Наблюдается успешная борьба с капитализмом. Гнать буржуев! Да здравствует народная республика»;

«Это особый путь. Интеграция»;

«Кажется, у вас Европа отвалилась».

Гостиница «Европа» до обрушения. Фото -doneck.nezabarom.ua

Гостиница «Европа» после обрушения. Фото — donpress.com

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты сегодня, 3 января, открывают один из КПВВ в ОРДО.