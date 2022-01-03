Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

3 января погода в Украины будет весенней и дождливой, кое где будет падать мокрый снег. По всей стране будет комфортная вполне весенняя температура воздуха. В Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

Погода в регионах страны

В западных областях Украины прогнозируются дожди. Отметки на термометрах покажут +6…+11 градусов.

На востоке страны будет несколько холоднее +2…+6 градусов, также там будет мокрый снег.

В северных регионах также не обойдется без дождей. Температура там составит +4…+7 градусов.

На юге – дожди, при температуре +5…+7 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 3 января также будет дождливо. Столбики термометров ночью покажут -2…-4 градусов, днем потеплеет до +5…+7ºС.

Карта погоды на 3 января

Ранее сообщалось о погоде на 2 января 2022 года.