Об этом пишет «НБН» со ссылкой на утреннею сводку от пресс-центра ООС.



По информации штаба, в течение воскресения, 2 января 2022 года, в зоне боевых действий Донецкой и Луганской областей, не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Российские наемники полностью придерживались договоренностей о перемирии.



Ни одного обстрела нет также с началом нового дня, 3 января 2022 года. По состоянию на 7 утра понедельника, боевики НВФ ни разу не открывали огонь в сторону украинских военных.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 30 декабря.