Среди граждан Украины наблюдается недовольство нынешней экономической ситуацией, ограничениями из-за пандемии коронавируса, а также наблюдается разочарование нынешней властью.

Время от времени под Верховной Радой или Офисом президента наблюдаются протесты. Например, в 2021 году на акции протеста неоднократно выходили предприниматели.

Издание «НБН» поинтересовалось у читателей: «будет ли новый Майдан в Украине?». Участниками опроса стали 1241 человек. Их мнению разделились.

Большинство участников опроса (47%) выбрали вариант ответа «нет». Они считают, что в ближайшее время нового Майдана в Украине точно не будет.

Однако есть немало тех, кто думает совсем иначе – 41% опрошенных считают, что скоро недовольство граждан Украины перерастет в новый Майдан.

Еще 8% участников опроса считают, что новый Майдан может произойти в Украине через 1-3 года.

И 4% выбрали вариант ответа «возможно, но через 5 лет».

Стоить отметить, что ранее политолог Андрей Золотарев поделился прогнозом, возможен ли новый Майдан в Украине в ближайшее время.