Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

По мнению американских ученых, наша Земля уже сейчас переживает невиданный кризис, который обусловлен воздействием на окружающую среду факторов, вызванных промышленной революцией, неконтролируемой вырубкой лесов, уничтожением животных и рыб.

Ученые считают, что если такие темпы продолжатся в ближайшие 30 – 50 лет, человечество может столкнуться с кризисом вымирания.

Темпы исчезновения отдельных видов животных превышают темпы вымирания динозавров.

Загрязнения природы вызывают изменения климата, что приводит к нарушению экологического равновесия. В дополнение к этому идет распространение все новых видов смертельных вирусов.

По заключению специалистов, очень много видов животных уже находится под угрозой исчезновения и могут вымереть в следующем столетии. При сохранении таких темпов, через 240 – 540 лет такая судьба может ожидать и все человечество. Люди начнут массово вымирать.

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