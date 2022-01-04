Об этом пишет «НБН» ссылаясь на LegalHub.



По информации издания, основными спонсорами «4 канала» были приближенные к Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку структуры. Из-за этого на Банковой предложили Дмитрию Добродомову два варианта развития ситуации — или он добровольно продает свой канал или же против него введут санкции:



«По итогу, телеканал оформили на нардепа от «СН» Алексея Ковалёва. Судя по его декларации, телеканал нардепу подарили его родители».



Теперь, пишет издание, власть получила доступ к трем телеканалам — «Рада», «Дом» и «4 канал»:



«Из этих телеканалов власть будет лепить новый информационный холдинг, чтобы бороться на этом полу с «Прямым» и «Украиной 24″. По крайней мере, на это рассчитывают в Офисе президент», — подытожил источник.

Как известно, информация о том, что владельцем «4 канала» стал «слуга» Ковалёв появилась под конец декабря 2021 года.