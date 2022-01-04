Об этом сообщает «НБН».
Блогер, который работает под ником «hochu domoy v UA» в социальной сети Twitter опубликовал свежие снимки автовокзала «Западный», который находится в захваченном Россией Донецке. Автовокзал находится в Куйбышевском районе Донецка. Этот район достаточно сильно пострадал от обстрелов.
На свежих фото видно, что автовокзал за более 7 лет оккупации и военных действий полностью потерял свой былой вид. Сейчас он напоминает руины.
««Братская» любовь», — сыронизировал блогер.
Пользователи начали активно комментировать увиденные кадры. Они пишут, что от автовокзала практически ничего не осталось.
««Братская любовь» залюбила до смерти», — пишут пользователи.
«С такого ракурса еще не видели», — добавляют другие.
К слову, журналист Денис Казанский ранее опубликовал в соцсетях видео, на котором молодой парень из Донецка рассказывает о реалиях жизни в оккупированном городе.
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