Об этом сообщает «НБН».

Блогер, который работает под ником «hochu domoy v UA» в социальной сети Twitter опубликовал свежие снимки автовокзала «Западный», который находится в захваченном Россией Донецке. Автовокзал находится в Куйбышевском районе Донецка. Этот район достаточно сильно пострадал от обстрелов.

На свежих фото видно, что автовокзал за более 7 лет оккупации и военных действий полностью потерял свой былой вид. Сейчас он напоминает руины.

««Братская» любовь», — сыронизировал блогер.

Пользователи начали активно комментировать увиденные кадры. Они пишут, что от автовокзала практически ничего не осталось.

««Братская любовь» залюбила до смерти», — пишут пользователи. «С такого ракурса еще не видели», — добавляют другие.

Донецк

АВ "Западный

"Братская" любоффф((( pic.twitter.com/Yfi9gTdJCL — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) January 3, 2022

К слову, журналист Денис Казанский ранее опубликовал в соцсетях видео, на котором молодой парень из Донецка рассказывает о реалиях жизни в оккупированном городе.