Как информирует «НБН», об этом один из бывших главарей ОРДО Андрей Пургин заявил в интервью СМИ.

По его словам, со стороны властей украинского государства в последние недели наблюдаются обвинения Кремля в том, что Россия подготавливает наступление, значительно наращивая собственные вооружения у линии соприкосновения с ОРДЛО. Сепаратист подчеркнул, что если ситуация в ближайшие полгода не изменится, то на Востоке Украины начнется то, чего все боятся — полномасштабные боевые действия.

Цитата из заявления Пургина:

«Я просто убежден в том, что своими действиями Киев завел ситуацию на Донбассе в угол. И если это не разрешить на протяжении ближайших шести месяцев, то военных действий не избежать, они начнутся сами собой».

По его словам, если Вооруженные силы Украины и дальше будут продвигаться вперед, то это приведет к неизбежному обострению обстановки на Востоке украинского государства.

Он подытожил, что обстановка на фронте накалена до предела, и сейчас любые резкие действия одной из сторон однозначно приведет к тому, что будут применены тяжелые вооружения.

screenschot — ukraina.ru

О ситуации на фронте сегодня сообщали в пресс-центре штаба ООС. По данным военных, незаконные вооруженные формирования за последние сутки три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

