Информацию передает «НБН», ссылаясь на Рravda.com.ua.

Как известно, все вакцины, которые используются в настоящее время для прививок, могут обеспечить лишь временный иммунитет от коронавирусной инфекции и, чтобы поддерживать эффективность препарата, приходится прибегать к постоянной ревакцинации.

Японские же исследователи убеждены, что их вакцина будет иметь «пожизненный эффект», что будет способствовать быстрейшему преодолению пандемии.

В качестве основы для нового препарата японцы использовали вакцину против оспы, которая была разработана еще в 1796 году британским врачом Эдвардом Дженнером.

По словам японских ученых, их препарат способен производить мощные антитела на протяжении недели после прививки, что вызовет сильнейший иммунитет на клеточном уровне.

Вакцина уже успешно протестирована на мышах и макаках.

Проведение клинических исследований «пожизненной» вакцины на людях планируется в 2022 – 2023 годах с привлечением 150 – 200 добровольцев, которые привиты против коронавируса или переболели.

При успешном завершении клинических исследований, препарат будет разрешен к применению. Однако это может произойти не ранее 2024 года.

Следует напомнить, ранее сообщалось, что вакцинированные против коронавируса и заразившиеся после этого COVID-19, могут получить «супер иммунитет». У таких людей наблюдается огромный всплеск антител до 2000%.