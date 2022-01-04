Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.



Согласно информации из утренней сводки, в понедельник, 3 января 2022 года, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано три вражеских обстрела.



Боевики НВФ открывали огонь по ВСУ, позиции которых расположены возле:



Светлодарска — из различных гранатометов

Лебединского — со стрелкового оружия

Шумов — из гранатометов

К сожалению, впоследствии вражеских обстрелов был ранен один украинский военный. По обновленной информации медиков, состояние раненого бойца тяжелое, хотя ещё вчера говорилось о состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 2 января.