Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

5 января погода в Украины будет весенней. Температура воздуха кое-где будет достигать +12 градусов. Однако часть областей накроют дожди, а также будет бушевать мощный ветер.

«Несмотря на ощутимое потепление в Украине будет сильно дождливо. Наиболее обильных осадков следует ждать жителям западных регионов. Сухо будет только на Юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Среда в Украине будет очень теплой. В южных и центральных областях синоптики обещают +6…+10 градусов.

На Западе страны погода также будет относительно тепло. В частности, на Прикарпатье и Буковине ожидаются +8…+10 градусов. На Волыни и в Ровненской области– +5…+7ºС.

Холоднее всего будет в восточных и северных областях. Так в Харьковской и Сумской прогнозируют +4…+6 градусов. Ночью эти регионы подморозит до -3ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 5 января будет дождливо. Столбики термометров ночью покажут +2…+4 градусов, днем потеплеет до +6…+8ºС.

Карта погоды на 5 января

Ранее сообщалось о погоде на 4 января 2022 года.