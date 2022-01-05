Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

Начиная с 6 января погода в Украине начнет постепенно меняться в сторону похолодания. Столбики термометров в западных регионах страны опустятся до +4…-1 градусов. Однако в отдельных восточных областях, на юге страны и в Крыму температура воздуха еще будет в пределах +5…+12 градусов.

«Накануне Сочельника в Украину понемногу начнет заходить холодный воздух. Впрочем, холод придет не во все регионы страны. На Юге, в Днепре и Донецкой области столбики термометров еще будут показывать от +5 до +12 градусов», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

В Карпатах 6 января будет идти мокрый снег с дождем. Такая же погода будет и в прилегающих к Карпатам регионах. А днем подобная ситуация может наблюдаться и в центральных регионах Украины.

На остальной территории страны будет без существенных осадков. Но синоптики прогнозируют порывистый западный ветер.

Погода в столице

В Киеве и области 6 января серьезные осадки маловероятны. Столбики термометров ночью покажут +1…+3 градусов, днем потеплеет до +3…+5ºС.

Карта погоды на 6 января

Ранее сообщалось о погоде на 5 января 2022 года.