Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24», гарант Конституции Украины Зеленский Владимир Александрович совершенно не умеет воспринимать критику. Он стал диктатором. Он полностью пытается захватить власть силой.

Цитата из заявления Спивака:

«В конце-концов, я сделал вывод из последних заявления Владимира Зеленского, что лично для меня это вообще уже другой человек. Не тот, которого я знал еще в 2019-м. Сейчас Зеленский превращается в диктатора-самодура. Он не умеет воспринимать критику в свою сторону. Ему все, видите ли, должны льстить. Он специально окружил себя такими вот людьми, которые будут ему поклоняться».

Кроме того политолог озвучил что, по его мнению, конечной целью Зеленского и его команды является очередная победа на президентских выборах в Украине.

Напоследок Спивак добавил:

«Зеленский хочет в полной мере силой захватить власть в стране. Владимир Александрович в корне нетерпим к инакомыслию. И дальше все это будет только ужесточаться. Дальше будут предприниматься очередные попытки закрытия каналов, и так далее. А в отношении неугодных будут политические репрессии. Он преследует только одну цель – переизбраться на второй срок. Хотя не имею убеждения в том, что это будет до конца второго срока».

Стоит отметить, что буквально на днях вокруг президента Украины разгорелся очередной скандал относительно его поездки в Буковель, где был Коломойский. Позже президент дал комментарий таким своим действиям.