Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.



По информации из утренней сводки, во вторник, 4 января 2022 года, в зоне боевых действий на Донбасса не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.



Оккупанты полностью придерживались договоренностей о «рождественском» перемирии, ни разу не открыв стрельбу в сторону украинских военных.



С началом нового дня, 5 января, по состоянию на 7 часов утра, обстрелов со стороны боевиков также не зафиксировано.

Стоит добавить, что ранее мы сообщали о ситуации в зоне ООС на Донбассе за 3 января.