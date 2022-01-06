Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», население временно оккупированного российскими наемниками Донецка сообщили, что в городе идет война. Люди пишут об обстрелах окраин города на своих страницах в социальных сетях.

В своих сообщениях местные жители информируют:

«В окрестностях Трудовских очень громко. 15:35. Будьте все предельно осторожными»; «Сторона Марьинки весьма активна. 15:55 слышно»; «Все, кто живут в Петровском районе Донецка, Трудовских, Александровки… Не теряйте бдительности».

Как известно из утренней сводки по Донбассу, на протяжении вчерашних суток, пятого января, незаконные вооруженные формирования РФ четыре раза открывали огонь по украинским военнослужащим. Обстрелы были зафиксированы у Майорска, Авдеевки, Шумов, а также Катериновки.