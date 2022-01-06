Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Руслана Стефанчука.

Глава Верховной Рады подхватил коронавирус. Примечательно, что с COVID-19 политик столкнулся не впервые – ранее он уже болел.

По словам Стефанчука, он чувствует себя нормально. А тест на коронавирусную инфекцию сдал лишь потому, что его дочки поднялась температура тела.

Глава парламента призвал всех не забывать о главных карантинных правилах: защитная маска, дезинфекция рук, социальная дистанция. Отдельно политик отметил важность вакцинации от коронавирусной инфекции – сам он ранее прошел вакцинацию.

«Вакцина не означает, что вы не заразитесь вирусом. Вакцина означает, что заболевание будет проходить в легкой форме», — пишет глава парламента.

Стефанчук добавил, что надеется на то, что коронавирус он перенесет легко, так как прошел вакцинацию.

В соцсети желают Стефанчуку скорейшего выздоровления, а также поздравляют с рождественскими праздниками.

«Скорейшего выздоровления вам. Держитесь». «Скорейшего выздоровления. Здоровья вашей семье», — пишут под постом Стефанчука пользователи. «С Рождеством! Скорейшего выздоровления», — добавляют другие комментаторы.

К слову, недавно стало известно о том, что коронавирусом заболел президент Польши Анджей Дуда.