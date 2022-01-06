Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «НБН».

Отмечается, что опасность поджидает людей прямо на улице. Однако в данный момент известно, что речь идет об определенном месте, которое служит своего рода «кормушкой» для представителей силового блока.

Речь идет о рынке АС Плеханово. Именно там сотрудники «ГАИ» штрафуют водителей, которые зазевались. Притом есть некоторая особенность на этом фоне, о которой сообщил один из жителей ОРДО.

«По каким-то причинам штрафуют людей в выборочном порядке. Возможно, когда нужно набирать протоколы, то так делают. В целом, непонятно, по каким признакам теперь там есть данный знак – «Остановка и стоянка запрещена». Там всегда была парковка под рынком. Теперь такая ситуация! Спасибо хоть продавцам, что вовремя предупредили», — написал житель Донбасса, который не увидел никаких знаков.

Таким образом, если верить вышепредставленной информации, знака пока никакого там нет или же он специально каким-то образом скрыт, чтобы устраивать такого рода поборы. Потому люди рекомендуют быть бдительными и заранее ставить машины в других местах.

Напомним, появился новый прогноз по Донбассу: Погребинский сказал, с чем рано или поздно столкнутся ОРДЛО.