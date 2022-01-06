Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «НБН».

«Большинство предприятий будут закрываться в Украине в январе или феврале. Причиной послужит высокие цены на газовые услуги. Цепочку финансового кризиса запустят. Затем будет новый рост безработицы, еще больше разочарования во властях Украины. Еще и будет продолжаться вынужденная рабочая эмиграция украинцев, так как люди начнут искать лучшей жизни за пределами страны», — сказал источник.

К сожалению, точной даты не было названо касательно того, когда же предприятия будут закрыты. Более того, неизвестно, к чему это приведет, в конечном счете. На этом фоне известно только то, что в 2022 у Зеленского планируют перевыборы либо в Раду, либо даже на пост лидера страны.

Так же была названа дата краха экономики Украины: эксперт рассказала, какая тенденция уже наблюдается.