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Предполагается, что антимикробные препараты будут отпускаться только по электронным рецептам, которые будут выписываться семейными врачами.

Нововведение прокомментировал семейный врач Владислав Ващенко, который заявил, что в случае установления такого порядка продажи антибиотиков украинцы столкнутся с неимоверными трудностями.

«Для того, чтобы получить у врача необходимый электронный рецепт на антибиотики, нужно сначала попасть к нему на прием. А это может превратиться в еще тот «квест», так как семейных врачей в Украине катастрофически не хватает», — отметил доктор.

По его словам, уже сейчас, чтобы попасть на прием к своему врачу люди записываются за две недели. А без приема у врача, причем повторного, система не пропустит рецепт ни на какой антибиотик.

«Мало того, система Helsi часто и надолго «глючит» и даже будучи на приеме, получить электронный рецепт будет достаточно сложно», — подчеркнул Ващенко.

Кроме того, в сложившейся ситуации в стране, многие люди лечатся подпольно или полуподпольно. Тогда им рецепт на антибиотик вообще не светит.

Большое число людей без своевременного доступа к антибиотикам окажется в очень тяжелом положении. Это может повлечь колоссальное количество летальных исходов в стране.

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