Как информирует «НБН», в сообщении отмечается, что боевики на протяжении седьмого января три раза атаковали позиции защитников украинского государства. В одном из случаев члены НВФ применили запрещенные Минскими соглашениями вооружение.

В частности, обстрелы российские наемники вели у Катериновки, Каменки, а также Новотошкивского. Для обстрелов вражеские силы применяли гранатометы разных систем, стрелковое оружие, минометы 82-мм и 120-мм калибра, пулеметы крупного калибра.

В результате обстрелов потерь среди военных ООС, к счастью, нет.

Вооруженные силы Украины были вынуждены открыть огонь в ответ, вынудив врага прекратить обстрелы. Бойцы ООС не применяли запрещенное «Минском» вооружение.

Стараниями бойцов ВСУ рубежи украинских подразделений остались без изменений. Силы ООС продолжают держать под контролем ситуацию, а также продолжают выполнять задачи по отражению, а также сдерживанию агрессии России на Донбассе.

Касательно ситуации на фронте сутками ранее, шестого января, известно, что российско-оккупационные войска два раза открывали огонь по украинским военнослужащим.