В конце ноября мошенники активизировались, придумав новый развод с 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Аферисты начали рассылать украинцам фейковые SMS-сообщения. Граждане начали получать «уведомления от Минздрава» в конце осени при том, что программа «єПідтримка» начала функционировать в декабре.

В начале 2022 года люди пожаловались на рассылку, где мошенники предлагают им перейти на фейковые сайты банков и получить в подарок еще одну 1000 гривен за вакцинацию, пишет «НБН» со ссылкой на агентство УНИАН.

Обманщики в сообщении дают ссылку на «приложение», где нужно ввести данные доступа к аккаунту в «Приват24», с помощью которых они «обчищают» карточки украинцев.

В «ПриватБанке» уже сообщили, что они не имеют никакого отношения к таким сайтам и призвали граждан Украины игнорировать заманчивое предложение в SMS-рассылках. Также о своей непричастности к «подарочной тысяче» заявил Минздрав.

В полиции рассказали о факте кражи 32 000 гривен. Доверчивая украинка перешла по ссылке аферистов на фейковый сайт, где указала данные доступа к своим финансовым счетам.

Напомним, чтобы получить зачисление средств на счет, необходим только его номер, не нужно вводить CVV-код и срок действия карты. Внимательно изучайте того, кто присылает вам уведомления, в случае сомнений в подлинности сайта или организации, обращайтесь в службу поддержки. Помните, что выплаты за вакцинацию в размере 1000 гривен можно получить только через программу «єПідтримка».

Также предупреждаем вас о мошеннической схеме с «Новой почтой». Злоумышленники предлагают украинцам воспользоваться услугами фейкового финансового сервиса якобы от «Новой почты», где пользователям нужно вводить данные своих банковских карт.