На странице Патрульной полиции Украины в Facebook появилась публикация, в которой правоохранители рассказали, как уберечь себя от краж в рождественские выходные.

Чтобы не стать жертвой воров, полицейские дали несколько простых советов, поскольку обычно карманники «охотятся» в местах большого скопления людей, чтобы остаться незамеченными, пишет «НБН».

Сумку или рюкзак на плече или на спине легко открыть злоумышленникам, поэтому лучше держать их в руках перед собой. Также старайтесь не доставать кошелек и не показывать его содержимое.

Чтобы не облегчать ворам задачу без труда достать ценные вещи, кладите их не во внешние, а во внутренние карманы. Хорошо использовать для хранения денег, телефона, документов и ключей поясные сумки, которые можно также носить на груди, надевая их через плечо.

Если вы планируете покупки, берите с собой денег ровно столько, сколько хотите потратить. Крупные суммы в места большого скопления людей с собой лучше не носить. Если вы собираетесь рассчитываться банковской картой, не кладите ее в кошелек вместе с пин-кодом.

Также будьте внимательны в толпе, замечайте, когда к вам подходит незнакомый человек или кто-то прижимается.

Правоохранители призывают сообщать о правонарушении на специальную линию 102 или в ближайшем отделении полиции, если вы стали очевидцем или жертвой злоумышленников.

В период новогодних праздников активизировались и мошенники, которые предлагают украинцам получить еще одну тысячу гривен за вакцинацию «в подарок». Обманщики придумали аферу с вакцинированными выплатами, с помощью которой они снимают все до копейки с банковских карт граждан.