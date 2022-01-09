Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС, на территории Запада, Севера, Востока, а также в центральных областях нашей страны сегодня на дорогах будет гололедица.

В ночное время суток в Житомирской, Ровенской, Киевской областях, а также в Карпатах ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова будет достигать от четырех до десяти сантиметров.

В ГСЧС не исключают, что такая погода может привести к значительному ухудшению на автомобильных дорогах, а также улицам.

О настоящей зиме, которая придет в Украину, сообщалось и ранее. В частности, было спрогнозировано о приближении похолодания, а также осадков в виде снега и дождя.