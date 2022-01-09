Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

10 января в Украине, на большей ее части территории, будет сохраняться погода с небольшими морозами. Исключением будут только южные регионы, где столбики термометров будут показывать +3…+5 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +9…+11ºС.

Погода в регионах страны

Самая зимняя погода будет на севере и западе Украины. Осадков там быть не должно, однако будет незначительный мороз. Столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов.

В центральной части Украины немного теплее, однако и здесь температурные показатели могут ночью опуститься ниже нулевой отметки. Теплее всего будет в Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях, там прогнозируются +3…+5 градусов. А в Крыму погода и того будет весенней при температуре +9…+11ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 10 января ночью будет снежить, а днем осадки должны прекратиться. Столбики термометров и ночью, и днем покажут -1…-3 ºС.

Карта погоды на 10 января

Ранее сообщалось о погоде на 9 января 2022 года.