Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

9 января погода в Украине начнет постепенно меняться в сторону похолодания. Столбики термометров в большинстве областей опустятся ночью до -2…-6 градусов, днем температура будет колебаться в пределах 0…+2 градуса. Теплее будет только в южных областях страны и в Крыму, там температура воздуха еще будет в пределах +5…+8 градусов.

Погода в регионах страны

В западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центральных регионах снег будет переходить в дождь.

Днем в западных областях осадки будут прекращаться. На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют, однако незначительные осадки местами все же возможны.

Погода в столице

В Киеве и области 9 января будет снежить. Столбики термометров ночью покажут -2…-4 градусов, днем потеплеет до -1…+1ºС.

Карта погоды на 9 января

Ранее сообщалось о погоде на 6 января 2022 года.