Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 10 января 2022 года цена американского доллара составила 27,49 гривен, что на 4 копеек больше уровня предыдущего банковского дня, а евро стал дороже на 6 копеек и стоит сегодня 31,10 гривен.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 10 января 2022 года.

1 доллар США стоит 27,4977 гривен;

1 евро – 31,1095 гривен;

1 российский рубль – 0,3602 гривен;

польский злотый – 6,8183 гривен.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 27,35 гривен, продажа 27,60 гривен за единицу;

— евро: покупка 30,95 гривен, продажа 31,25 гривен за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2021 года курс гривны к доллару будет 27,5 гривен за доллар, на конец 2022 года — 28,1 гривен, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29,0 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 6 января.