Как информирует «НБН», один из сепаратистских пабликов «Донбасский кейс» обнародовал фотографии из временно оккупированного Луганска.

Цитата из публикации телеграм-канала:

«Именно так в настоящее время выглядит магазин в Луганске под названием «Абсолют». Никакого нового товара туда никто не завозит. А персонал и вовсе распространяет слухи, что вскоре вместо этого магазина там откроют «Геркулес-Молоко» сети из ОРДО».

Ресурс продолжил:

«Если будет второй вариант с открытием «Геркулес-Молоко» из сети «ДНР», то из «Абсолюта» точно уволят всех директоров и администраторов. Весь остальной персонал, если он пройдет собеседование, то продолжит работать».

Автор также добавляет, что если это окажется правдой, то это можно считать в качестве примера создания «единого экономического пространства» псевдореспублик.

Таким образом, друг Пушилина Игорь Андреев, владелец «Геркулес-Молоко», продолжит богатеть, расширяя свой бизнес. Ему попросту нужны новые рынки, так как на территории ОРДО этих магазинов уже и так полным-полно.

Кроме такого события известно также и о том, что с сегодняшнего дня, 10 января, на Донбассе со стороны временно оккупированных районов Донецкой области открывается один из КПВВ. Правда, чтобы им воспользоваться, нужно выполнить определенные условия.