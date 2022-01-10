Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу президента Владимира Зеленского.

Глава государства Владимир Зеленский поделился первым в этом году «рабочим» фото. Снимок президент опубликовал в социальной сети Instagram, где у него более 9 миллионов подписчиков.

На фото глава государства запечатлен во время рабочего совещания – он сидит за столом с задумчивым видом.

Фото глава государства подписал так:

«Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в 2022 году».

Таким образом, с помощью этого фото украинский лидер показал, что его отдых в Буковеле уже подошел к концу, и он снова занимается государственными делами.

Под публикацией президента сразу же появилось множество комментариев. Однако далеко не все они положительные. Значительная часть пользователей решила под новой публикацией президента выразить недовольство политической и экономической ситуации в стране.

Фото — скриншот Инстаграм-страницы Владимира Зеленского

Среди тех, кто написал гневный комментарий, многие просят главу государства снизить налоги и тарифы. Другие же просят повысить пенсию.

«Придумываете новый налог для граждан?». «Разочаровался». «Снизьте тарифы, как обещали», — пишут комментаторы.

Но есть и тех, кто в комментариях желают президенту удачи и успешной новой недели.

«Продуктивной недели вам и года», — пишут комментаторы.

К слову, накануне Рождества Зеленский опубликовал видеопоздравление он поздравил украинцев с этим светлим праздником.